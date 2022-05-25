المصدر: البيان

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نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورًا غير مسبوقة لـ "قنفذ شمسي" التقطها مسبار "سولار أوربيتر" (Solar Orbiter) أثناء مروره بالقرب من الشمس، يوم 26 مارس 2022، ما سيسمح للعلماء بفهم كيفية عملها بشكل أفضل.

والتقطت هذه الصور على بعد 48 مليون كيلومتر "فقط" من الشمس، والتي امتدت على سطحها لمسافات 25 ألف كيلومتر، بحسب "مونت كارلو".

يذكر أن "القنفذ الشمسي" هي ظاهرة فضائية تتميز بالعديد من تموجات الغازات الساخنة والباردة التي تنطلق في جميع الاتجاهات، كشعيرات القنفذ المتشابكة.