سيارة صينية فخمة تهدد عرش "رولز رويس"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنف الكثيرون السيارة Hongqi E-HS9 التي أعلنت عنها شركة "FAW" الصينية، على أنها منافس مهم يهدد مكانة مركبات رولز رويس الفاخرة، واليوم تتطلع الشركة لإطلاق نسخ عائلية فاخرة من هذه السيارة.

وتبعاً لأحدث التسريبات فإن FAW تستعد لإطلاق نسخة معدلة من سيارتها ستدعى Hongqi HM9، وستأتي بهيكل "ميني فان" أنيق وانسيابي، وستحافظ واجهاتها الأمامية على شبك الكروم الكبير وعلى التصميم المميز الذي يوحي بالقوة والفخامة، حسب "روسيا اليوم".

وستأتي السيارة بطول 5 أمتار و22 سنتيمترا، بعرض مترين تقريباً، وارتفاع 193 سم، ومحوري عجلات يبعدان عن بعضهما 320 سم، وستجهز قمرتها الداخلية بـ3 أو 4 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما سيحصل الركاب على شاشات لمسية متطورة لمشاهدة الأفلام أو التحكم بأنظمة الصوت والتكييف والإضاءة الداخلية.

وستجهز FAW هذه المركبة بأنظمة صوتيات مميزة، وأنظمة تعليق تجعل التنقل فيها مريحا للغاية، كما ستزودها بأحدث أنظمة المولتيميديا، وتقنيات لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وأنظمة أمان متطورة للحماية من الحوادث كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالفرامل، فضلاً عن حساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل السيارة على الأغلب على محركات بنزين تروبينية بسعة 2.5 ليتر تولد عزما يعادل 252 حصاناً، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.