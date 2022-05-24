تغريم صاحب مقهى بإيطاليا ألف يورو بسبب فنجان إسبريسو

المصدر: البيان

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أثار فنجان قهوة بـ 2 يورو جدلا كبيرا في إيطاليا، حيث تسبب بتغريم صاحب المقهى بـ 1000 يورو بسبب عدم إعلانه عن أسعاره الجديدة.

وقامت الشرطة الإيطالية بتغريم صاحب مقهى Ditta Artigianale في فلورنسا بعد أن أبلغ أحد العملاء عنه في نهاية أبريل لعدم الإعلان عن أسعاره كما هو مطلوب قانونا.

وقال المفتش ليوناردو ماجنولف، من شرطة فلورنسا المحلية لشبكة CNN إن زبونا ذكر أن المقهى لم يعرض سعر القهوة خلف الكاونتر وفقا لما يمليه القانون، وتابعت الشرطة الشكوى وغرمت المحل 1000 يورو بعد أن تأكدت من أن السعر كان غائبا بالفعل.

وشارك صاحب المقهى فرانشيسكو سانابو العقوبة على "فيسبوك"، قائلا :"غرمونى لأن شخصل شعر بالاهانة لدفع 2 يورو لشراء قهوة منزوعة الكافيين، هل تصدقون ذلك؟"، ما أثار تفاعل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي في إيطاليا لغرابة القضية والعقوبة.

وقال صاحب المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي لتبرير ارتفاع سعر القهوة: "دفع يورو واحد مقابل فنجان من القهوة ليس مستداما"، مضيفا "القهوة التي قدمتها تأتي من مزرعة صغيرة في تشياباس، تم استخلاصها بشكل طبيعي وتم تحضيرها باحتراف كبير من قبل صانع القهوة الخاص بي".

من جانب آخر، دافع فرع جمعية الأعمال الصغيرة Confartigianato في فلورنسا عن المقهى، وقال رئيس الجمعية أليساندرو فيتوريو سوراني إن "هذا شيء يزعجني بشدة، يبذل قدرا كبيرا من العمل لخروج منتج عالي الجودة، التي تؤتي ثمارها وتفيد الجميع".

يذكر أن صاحب القهوة هو صانع باريستا حائز على جوائز ونجم "Coffee Hunters" برنامج شهير عرض على قناة الطعام الإيطالية "Gambero Rosso".