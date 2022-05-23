ولادة مبكرة في حمام طائرة بمساعدة إحدى المضيفات

المصدر: البيان

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نشرت شركة Frontier للطيران على حسابها في فيسبوك موقفاً غريباً لسيدة أنجبت طفلها في حمام الطائرة.

وقالت في منشورها إن السيدة فوجئت بمخاض مبكّر في 17 مايو على متن الطائرة المتوجهة من دنفر إلى أورلاندو بالولايات المتحدة، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

تدخّلت إحدى مضيفات الطيران، وتدعى ديانا جيرالدو، ونقلتها إلى حمام الطائرة ثم ولّدتها هناك.

وحوّل الطيار مساره إلى مطار بينساكولا في فلوريدا لنقل الأم وطفلها إلى المستشفى، ثم أكمل طريقه إلى أورلاندو.

وقال القبطان كريس ناي في تعليق على فيسبوك: "قام طاقمنا كله بعمل رائع حقاً".

يذكر أن بعض الأطفال المولودين على متن الطائرة يحصلون على امتيازات، حيث تقدّم الشركة رحلات مجانية يمكن أن تستفيد منها عائلاتهم.