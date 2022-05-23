السجن 3 سنوات لرجل الأعمال المصري محمد الأمين

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري على رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في القضية المتهم فيها بالاتجار بالبشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في بني سويف.

وصدر، اليوم، الحكم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشار أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس الأمين احتياطيّاً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل مع أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

وذكرت النيابة أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذي تضمن «هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف»، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وقال الدكتور محمد بهاء أبو شقة إن موكله طوال مسيرته المهنية بالإعلام لم تُرصد له أي شبهة لأي مُحاولة تشير إلى أن لديه «انحرافاً»، ولا توجد أي شكوى ضده من أي امرأة تشير إلى تعرضها لمضايقات منه، وأنه حتى بعد القبض عليه وأصبح مُنكسراً لم تظهر ضده أي شكوى.

وتابع أن موكله كان يتابع حالة بنات الدار وكان حريصاً على سلامتهن، وعند تسلُّمهن - حسب التقرير الذي أرسله إلى وزارة التضامن الاجتماعي- كشف عن تعلُّمن في الدار السلوك السوي والصلاة والصوم.