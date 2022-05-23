السعودية.. تخصيص 3 م2 لكل حاج بعرفات في مخيمات حجاج الداخل

المصدر: البيان

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يعتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، تخصيص 3 م2 لكل حاج بمشعر عرفات بإجمالي مساحة 450 ألف م2، فيما يبلغ عدد المؤسسات والشركات العاملة في موسم حج هذا العام 184 منشأة، مع احتمالية دمج أكثر من شركة بمخيم واحد.

وأوضح المجلس أن مخيمات حجاج الداخل بمشعر عرفات هذا العام تقع ضمن المنطقة المشمولة بخدمة النقل بقطار المشاعر المقدسة، والمواقع المشمولة بخدمة النقل العام بالحافلات. وفقا لصحيفة مكة.

يذكر أن عدد حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام يبلغ 150 ألف حاج، من إجمالي أعداد الحجاج الذي أعلن عنهم أخيرا والبالغ مليون حاج.