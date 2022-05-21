5 نصائح مهمة عند تحضير القهوة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مجلس الصحة الخليجي عن 5 نصائح مهمة لا بد من الحرص عليها عند تحضير القهوة.

وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن تلك النصائح تتلخَّص في النقاط التالية:

-الحرص على القهوة المفلترة، إذ إن القهوة المطبوخة بالماء تحتوي على شوائب يمكنها من رفع مستوى الكوليسترول في الدم.

-أن تكون القهوة مرّة، إذ إن وضع السكر فيها يقلل من قيمتها، وعند الضرورة يتم استبدال السكر بالعسل كبديل مؤقت لتحليتها أو أكل فاكهة معها.

-تجربة إضافة القرفة إلى القهوة، إذ إنها يمكن أن تسهم في تقليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم.

-ألَّا تتجاوز الحد الأعلى من الكافيين، إذ تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين 400 مل ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم الواحد ليكون في المعدل الآمن.

-تجنُّب الإضافات الضارة، ومنها المنكهات والمحليات التي تشمل الفانيلا والكراميل والموكا التي تعتبر عالية السكريات.

ولفت مجلس الصحة الخليجي إلى 6 فوائد للقهوة السوداء قد تحسِّن الصحة، على ألا تتجاوز كميتها 4 أكواب في اليوم الواحد، وهي:

-تحارب الاكتئاب.

-تسبب بزيادة الشعور بالسعادة.

-تفيد القلب والأوعية الدموية ومهمة في تقوية الذاكرة.

-تزود الشخص بمضادات الأكسدة وعناصر غذائية مفيدة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات.

-تقلل خطر الإصابة بتليف الكبد، وتقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات.

-تحد من خطر الإصابة بالزهايمر والنوع الثاني من السكري.