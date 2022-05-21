مقتل شقيقتين في "جريمة شرف" في باكستان

المصدر: أ ف ب

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تحقق الشرطة الباكستانية السبت في "جريمة شرف" اسفرت عن مقتل شقيقتين تحملان الجنسيتين الباكستانية والاسبانية.

في باكستان المحافظة جدًا، أُطلق النار على نساء وطُعنّ ورُجمن بالحجارة وحُرقن وخُنقن بتهمة تشويه "شرف" أسرهن، بأيدي أقاربهنّ.

وقالت الشرطة في مدينة كجرات الشرقية إنها تحقق في مقتل أنيسة عبّاس (24 عامًا) وأروج عبّاس (21 عامًا).

وقال المتحدث باسم الشرطة نومان حسن لوكالة فرانس برس إن المرأتين كانتا تسعيان للانفصال عن زوجيهما الباكستانيين، واستُدرجتا للعودة من إسبانيا إلى كجرات حيث خُنقتا وأُطلق النار عليهما مساء الجمعة.

وأضاف "تُظهر التحقيقات الأولية أنها حالة جريمة شرف، لكن التحقيق لا يزال جاريًا".

ولفت إلى أن المرأتين تعرّضتا "لضغوط" من زوجيهما وهما من أقاربهما أيضًا، طلبا للمساعدة للهجرة إلى إسبانيا.

وسبعة من أفراد عائلة الشقيقتين مطلوبون حاليًا بتهمة القتل.

وتعذر الاتصال بالسفارة الإسبانية في باكستان السبت للحصول على تعليق.

ولا تزال فئات واسعة في المجتمع الباكستاني تطبق قواعد "الشرف" المتشددة التي تحرم النساء حقوقهن.

وشهدت باكستان العام الماضي أكثر من 450 جريمة باسم الشرف، بحسب لجنة حقوق الإنسان الباكستانية.