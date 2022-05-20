هواتف لإفتاء النساء في المسجد الحرام

المصدر: البيان

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير هواتف للإفتاء والإرشاد للنساء في المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، أن الخطوة تهدف إلى الرد على أسئلة النساء وإرشادهن فيما يتعلق بأداء مناسكهن بيسر وسهولة، وفق الضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة.

وأكدت الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، وكيلة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية في المسجد الحرام، أن الوكالة خصصت للنساء هواتف للإفتاء والإرشاد والرد على أسئلتهن لحفظ الخصوصية، وإرشادهن بكل يسر وسهولة لأداء مناسكهن.

وذكرت الذويبي أن خدمة الرد على الفتاوى والإرشاد الديني داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، وبعدة لغات من خلال المختصين في العلوم الشرعية، والمؤهلين التأهيل العلمي الذي يسمح لهم بالرد على الأسئلة وفق منظومة الإفتاء التي تقدمها الرئاسة من خلال تعاونها مع الجهات المختصة بالإفتاء والعلماء المؤهلين لذلك.

وأضافت: «تتم عملية الإفتاء وإرشاد السائلين بمتابعة وإشراف من قبل مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وبتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وفق منهج الوسطية والاعتدال الذي به ديننا الحنيف».