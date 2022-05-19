المؤبد لحارس عقار خطف 3 أطفال وهتك عرضهم بالقوة في مصر

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بمعاقبة حارس عقار بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، لإدانته في القضية رقم 2696 لسنة 2022 جنايات أول العاشر من رمضان، بخطف 3 أطفال وهتك عرضهم بالقوة بدائرة القسم.

وتعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، يتهم المدعو «أحمد ... ع»، 41 عاما حارس عقار، ومُقيم مركز الفشن بمحافظة بني سويف، بخطف المجني عليهم الأطفال «ج. م. م»، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وشقيقها «م»، 5 سنوات، والطفلة «ح ... أ»، وتبلغ من العمر 8 سنوات، وذلك بطريق التحايل مستغلًا حداثة عمرهم وما له من علاقة بذويهم، وأنه خادم بالأجرة في عقار أسر الأطفال الثلاثة، وأنه اعتدى على الأطفال بالقوة والتهديد على فترات مختلفة، مستغلًا حداثة عمرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.