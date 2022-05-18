سعودية تنجب توأمين بعد 10 سنوات من العقم

المصدر: البيان

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وضعت سيدة سعودية تبلغ من العمر 32 عامًا، توأمين ذكرين، بعد محاولات عديدة من التنشيط والتلقيح الصناعي خلال عشر سنوات لم يُكتب لها النجاح؛ إذ نجح الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة الخبر السعودية، بقيادة الدكتورة ريم البلوي استشارية علاج العقم وأطفال الأنابيب، في تحقيق حلم الأمومة ورسم الابتسامة على وجه الأسرة، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره.

وقالت الدكتورة ريم البلوي استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب: إنها استقبلت الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة والزوج، وإخضاعهما لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، يشمل فحوصات مخبرية للزوجين؛ حيث تَبَيّن أن لديهما تأخر حمل غير مفسر، وبناءً على معطيات ونتائج الفحوصات الطبية تم وضع بروتوكول علاجي مناسب. وفقا لصحيفة سبق.

وأفادت الدكتورة ريم، بأن مراحل العلاج شملت إعطاء الزوجين فيتامينات ومضادات للأكسده، ثم البدء بإبر منشطة للإباضة، بعد ذلك أجريت لها عملية سحب البويضات بنجاح، كما أُخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة بمختبر العقم.

واختتمت حديثها بالقول أنه تم إرجاع جنينيْن من الدرجة الأولى إلى رحم الأم، وإعطاؤها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين راجعت العيادة وأجرت اختبار الحمل، وتَبَيّن أنها حامل ولله الحمد، وبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم توأميْن ذكريْن يتمتعان بصحة جيدة.