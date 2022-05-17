رحيل محاربة السرطان ريما الحساوي يدمي قلوب السعوديين "فيديو"

المصدر: البيان

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سادت موجة من الحزن في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد وفاة ممرضة محاربة للسرطان ولها أياد بيضاء في مجال رعاية الأيتام، وتقديم العون للمرضى غير القادرين على العلاج.

وتوفيت الممرضة ريما بنت سعد الحساوي التي تعمل في طوارئ الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، متأثرة بمرضها العضال، وقد نعاها الممثل فايز المالكي وعدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وعرف عنها مساهماتها الخيرية في المجتمع.

وكانت شرطة منطقة الرياض قد كرمت، الممرضة ريما الحساوي، نظير تميزها في العمل، حيث تمكنت من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج بالمدينة الطبية عبر بيانات غير صحيحة. وفقاً لصحيفة "الرياض".

وثمنت الإدارة التنفيذية بالمدينة جهود الممرضة الحساوي، والتي أتت من منطلق إحساسها بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء واجبها، منوهة بأن هذه الأعمال يحتذى بها كقيم نبيلة والتي من شأنها تساهم في تعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت المدينة بأن هذا التكريم يأتي انطلاقًا من حرص النقطة الأمنية على تعزيز القيم الإيجابية وتفعيل الحس الأمني لدى الموظفين، داعية الجميع إلى الحرص الدائم واليقظة وأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة.

وقدم كثير من السعوديين، تعازيهم لعائلة الراحلة الحساوي، ودعوا لها بالرحمة، وسط تداول صور ومقاطع فيديو لها من محطات مختلفة بين العمل والتكريم والعلاج الذي كانت خلاله من محاربي السرطان الذين يشجعون المصابين بالمرض على الخضوع للعلاج وعدم الاستسلام للمرض.

كما نعت مدينة الملك سعود الطبية التي كانت تعمل فيها الحساوي، ممرضة طوارئ أطفال، بمشاركة كثير من زملاء العمل الذين دونوا بدورهم عبارات الدعاء والمواساة.