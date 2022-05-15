بـ 20 حارساً شخصياً .. القصة الكاملة لمدرسة الأحياء في مصر

المصدر: البيان

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أمرت جهات التحقيق في الجيزة في مصر، أمس السبت، بإخلاء سبيل مدرسة الأحياء بكفالة 5000 آلاف جنيه، وزوجها و4 بودي جاردات بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة اتهامهم بواقعة تنظيم عرض مسرحي وتقديم درس خصوصي لعدد من الطلاب في مادة الأحياء.

ورصدت أجهزة الأمن بالجيزة تداول صور لسيدة وسط عدد من البودي جاردات وادعائها أنها مدرسة أحياء، وأفادت التحقيقات والتحريات بأن المُدرسة تدعى أسماء عماد، 25 سنة، مقيمة بمنطقة الهرم وأنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل مدرسة بأي مدرسة كما أشيع، وأنها تقدم دروسا داخل سناتر تعليمية غير مرخصة، ونظمت مؤخرًا عرضًا مسرحيًا تعليميا بمسرح بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.

وباستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختبائها بمنزل والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة، وباستهدافها بمأمورية أمنية أمكن ضبطها وزوجها و4 بودي جاردات كانوا برفقتها وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وذاع صيت مدرسة الأحياء خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في حراسة عدد من البودي جارد خلال قيامها بإعطاء دروس في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.

وقالت مدرسة الأحياء أسماء عماد في تصريحات سابقة إنها استعانت بـ بودي جارد خلال مسرحية لشرح بعض النقاط الصعبة في مادة الاحياء وأنها تحصلت على تصريح من وزارة الثقافة لعرض المسرحية، وفقا لموقع القاهرة 24.

وأردفت مدرسة الأحياء أسماء عماد أنها فكرت في طريقة جديدة لتسهيل منهج مادة الأحياء على الطلاب، نظرا لوجود بعض النقاط الصعبة فيه، فقررت شرحها بطريقة كوميدية، وأشارت مُدرسة الأحياء أسماء عماد إلى أنها استعانت بفريق لتقديم المسرحية بعد حصولهم على تصريحات من وزارة الثقافة.

ونفت مُدرسة الأحياء أسماء عماد كون الصورة المتداولة لها خلال درس خصوصي، مؤكدة أنها كانت مسرحية كوميدية حضرها الطلاب وأولياء الأمور.

وحول وقوعها تحت طائلة القانون بعد ظهورها في صورة مع البودي جارد قالت مدرسة الأحياء أسماء عماد إن القانون والدستور المصري لا يوجد فيه مادة تجرم الدروس الخصوصية، وأنها تعمل عملا خاصا.

وأردفت مُدرسة الأحياء أسماء عماد تصريحاتها بأنها طلبت أكثر من مرة الجهات المختصة تقنين أوضاعها وإعطاءها تصريح إعطاء دروس خصوصية.

مدرسة الأحياء والبودي جارد أسماء عماد كشفت سرّ ظهور بودي جارد معها خلال درس خصوصي قائلة إنها استعانت بهم خلال المسرحية نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب خلال شرح مادة الأحياء والتي قدمتها في صورة مسرحية كوميدية وأردفت بأنها تقيم في منطقة فيصل، وتعطي الدروس الخصوصية للطلاب في مادة الأحياء.

كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على مدرسة الأحياء أسماء عماد أنها أعطت الطلاب درسا خصوصيا على أحد المسارح بالمخالفة للقانون، وتبين من التحقيقات أن مُدرسة الأحياء بعد تداول صورتها مع البودي جارد قررت الاختباء والابتعاد خلال الأيام الماضية عن المشهد العام، أو إعطاء دروس خصوصية، واختبأت بمنزل والدها بمنطقة الطالبية في الجيزة.