الأعشاب المضيئة

المصدر: البيان

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لا توجد مصابيح LED في هذه الأعشاب. فنبات Paepalanthus؛ فخر الحديقة الوطنية البرازيلية Chapada dos Veadeiros، في منطقة سيرادو (ولاية Goiás)، يعكس ببساطة ضوء الشمس، مما يعطي هذا التأثير الخارق في نهاية اليوم، وفق قناة (geo_france)

يقول المصور مارسيو كابرال، الذي يسعى إلى زيادة الوعي بالتهديدات التي تحوم فوق هذه السافانا، بما في ذلك التنوع البيولوجي: "بالنسبة لي، تبدو مثل الألعاب النارية، وبالنسبة للآخرين، مثل مشاهد من فيلم Avatar" العالمي.

ويضيف: نظرًا لأن مئات الأنواع من النباتات والحيوانات في سيرادو مهددة، ففي أقل من خمسين عامًا، اختفت أكثر من نصف المساحات البرية، مما أفسح المجال للمراعي والمزارع المعدلة وراثيًا بالظهور.