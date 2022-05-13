السفارة السعودية في بريطانيا تباشر إغلاق "محل لبيع القهوة" على طالب مبتعث

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلق موظفون بمحل لبيع القهوة الأبواب على طالب سعودي وغادروا دون علمهم بوجوده في بريطانيا.

وكان الطالب يستمع لإحدى المحاضرات في الدور الثاني داخل المحل، ويضع سماعة الرأس في أحد زوايا المقهى، إذ لم ينتبه الموظفون لوجوده، وغادروا بعد انتهاء عملهم.

وتفاجأ الطالب بعد انتهاء المحاضرة بإغلاق المحل ووجوده وحيدا بين الجدران مما دفعة للاتصال بالسفارة السعودية في لندن وإبلاغهم بالحادثة.

وتفاعلت السفارة مع الطالب المبتعث، وتواصلت مع الشرطة البريطانية لمتابعة وضع الطالب، وتوجه مندوب من السفارة إلى المحل في مدينة كانليورث بكوفنتري لمباشرة الحالة والاطمئنان عليها.

ووفقا لصحيفة عكاظ، فإن الطالب أكد أنه بصحة جيدة ويترقب وصول عمال المحل وفريق من السفارة السعودية ومغادرته للموقع. وأضاف مازحا «سأبيع السماعات حال خروجي».