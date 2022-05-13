فيديو.. نشوب حريق في الظهران مول بالسعودية

المصدر: البيان

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باشرت فرق الدفاع المدني السعودي حريقاً نشب في مجمع الظهران التجاري.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه بتويتر، "يباشر مدني الخبر حريقاً في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو للحريق الكبير الذي اندلع كبير في مجمع الظهران مول شرق السعودية فجر اليوم الجمعة.

وتناقل العديد من المغردين على تويتر مقاطع مصورة، أظهرت تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من الموقع.