المركبة الصينية الجوالة Zhuzhong تعثر على آثار تواجد الماء في المريخ

المصدر: البيان

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اكتشفت المركبة المريخية الصينية الجوالة Zhuzhong في موقع هبوطها على الكوكب الأحمر آثار تآكل التربة بالماء.

وأشارت قناة CNN، إلى أن "بيانات المسح الأولي الذي أجرته المركبة في منطقة هبوطها، تسمح بافتراض وجود الماء في حوض "يوتوبيا"، بينما يعتقد العديد من العلماء أن المريخ جاف وبارد".

وتشير الصور، التي التقطتها المركبة لسطح الصخور المحيطة، إلى أنها تعرضت للتعرية بفعل الرياح والماء. ويعتقد أن هذه الصور ستساعد على كشف التاريخ المائي للكوكب الأحمر.

تجدر الإشارة، إلى أن جميع الدراسات الفضائية السابقة لم تعط أية نتائج مماثلة، بسبب التغطية المحدودة للأجهزة الفضائية المستخدمة.

يذكر أن المركبة Zhuzhong أطلقت في 23 يوليو 2020 وهبطت على سطح الكوكب الأحمر في 15 مايو العام 2021، ومهمتها البحث عن العلامات المحتملة للحياة على المريخ، وكذلك المساعدة في دراسة مسألة تغيّر هذه الظروف مستقبلا، ما سيساعد العلماء على فهم ما إذا كان الكوكب سيصبح صالحًا لعيش البشر.