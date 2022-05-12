الإعدام لزوجة شابة وعشيقها وصديقه .. قتلوا الزوج بعد 3 أشهر من الزفاف

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة جنايات ‏المنصورة في مصر حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص "زوجة وعشيقها وصديقه" شنقا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وذلك في القضية رقم ‏‏13623 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب ‏المنصورة‎. ‎

وتعود بداية القضية التي نشرها موقع مصراوي، إلى بحث شاب في مقتبل العمر عن زوجة تعينه على تربية أبنائه بعد وفاة زوجته، وعن طريق أصدقائه تعرف ‏على زوجته 20 عاما، من إحدى قرى مركز المنصورة، وصارحها بكل شيء وأنه يعيش في مدينة المنصورة وميسور الحال، فوافقت على الزواج منه رغم أنها كانت على علاقة بشاب آخر لكنه ‏فقير، وتم الزواج إلا أن قلبها ظل معلقا بمن تحبه، فقررت أن تتخلص من زوجها بعد 3 أشهر فقط من ‏الزواج ودبرت وخططت بمساعدة عشيقها وصديقه، والذين استدعتهما لمساعدتها في التخلص من زوجها.‏

عاد الزوج من عمله يوم 6 سبتمبر 2021 منهكا من يوم طويل في العمل، وتناول الغداء وكانت ‏الزوجة قد جهزت المخدر ووضعته له في كوب عصير، ووضعت أيضا لطفلته المخدر في العصير، ‏ليستلقي الزوج على السرير، واتصلت بعشيقها، وصديقه لتخبرهما أن الزوج مخدر ويمكنهما التخلص منه بسهولة.

حضر العشيق وصديقه وفور وصول الأول دخل الشقة ليجد المجني عليه مستلقيا على ‏السرير فوجه له عدة لكمات عنيفة في الرأس، وسحبه ورطم رأسه في الأرض، وشاركت ‏الزوجة في سحب مخدة وكتم بها أنفاس زوجها ليقوم الشريك الثالث بخنق الزوج بكابل كهرباء وظل ‏يسحب ويجذب بقوة حتى فاضت روحه.‏

وصدر الحكم ضد كل من الزوجة، محبوسة، 20عاما، ربة منزل ومقيمة ‏بنطاق قسم ثاني المنصورة، والعشيق، محبوس، 18عاما، عامل جبس، ومقيم بقرية كفر أبو شوارب ‏مركز المنصورة، وصديقه، محبوس، 20 عاما- مقيم قرية جميزة بلجاي التابعة لمركز المنصورة.‏