195 مليون دولار للوحة مارلين مونرو

المصدر: (وكالات)

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بيعت لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، رسمها أيقونة موسيقى البوب آندي وارهول في ستينيات القرن الماضي، في مزاد مقابل 195 مليون دولار، وهو رقم قياسي لعمل لفنان أمريكي يباع في مزاد.

واللوحة المسماة «شوت سيج بلو مارلين» تأتي ضمن سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها وارهول للممثلة في أعقاب وفاتها عام 1962. وبيعت اللوحة في مزاد لدار كريستيز في نيويورك، الإثنين، وبلغت القيمة التقديرية للوحة قبل البيع نحو 200 مليون دولار، وفقاً لرويترز.

وكسرت عملية البيع الرقم القياسي السابق لعمل فني أمريكي يعرض في مزاد، إذ بيعت عام 2017 لوحة لجان ميشيل باسكيات تعود لعام 1982 مقابل 110.5 ملايين دولار. وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من 5 لوحات رسمها وارهول لمونرو. واعتمد وارهول في رسم اللوحة على صورة ترويجية لمونرو من فيلم «نياغرا» عام 1953. وكانت مونرو من بين أبرز نجوم هوليوود قبل أن تلقى حتفها في منزلها في لوس انجليس عام 1962. أما الفنان وارهول فقد توفي في عام 1987.