عريس يمني يكشف تفاصيل تهديده بسبب ظهوره مع عروسه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار احتفال عروسين بزفافهما بالزي التقليدي الشعبي المتوارث في مدينة تعز اليمنية، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والترحيب، إذ اعتبر البعض أنه تجديد للتراث القديم مع الالتزام بالعادات والتقاليد التي يحث عليها الدين الإسلامي، بينما رأى آخرون أن العروسين عبرا بطريقة خالفت المعتقدات وتقاليد بعض القبائل اليمنية التي تفرض على المرأة الحشمة الكاملة وإقامة مراسم الزواج على نحو منفصل.

وقال العريس عقبة عباس، في منشور له على فيسبوك، إنه «تلقى مئات الرسائل والتهديدات على نحو مخيف ومرعب، لكونه احتفل بطريقته وقناعته دون أذية أحد».

وقال في حديثه لـ«صباح العربية»: «لم يكن هناك تخطيط أو ترتيب لما حدث فقد كان حادث عفويا، فمنذ الستينات وجميع المحافظات اليمنية وحتى اليوم يقوم بالزفاف بالزي الشعبي سواء في المدينة أو خارجها».

وتابع: «وفي أيام العيد أقيم مهرجان يقيمه مكتب الثقافة، وقررنا أن نذهب إلى المهرجان، ولأننا عريسان جديدان قام الشباب بمنحنا أغنية زفافية لنا كعريسين في المهرجان، فقمنا أنا وزوجتي بالتصوير ورفع التحية للشباب كشكر على الأغنية، ولكن للأسف الشديد تحولت الفرحة إلى تهديدات وسب وشتم».