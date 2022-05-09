«الصخرة».. أكبر ماسة بيضاء تعرض بمزاد في جنيف

المصدر: جنيف ـ أ ف ب

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تُطرح للبيع في جنيف، بعد غد، أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات، إلى جانب ماسة تاريخية من اللون الأصفر الكناري يخصص جزء من ريعها للصليب الأحمر.

وأوضح رئيس قسم المجوهرات لدى دار «كريستيز» في جنيف ماكس فاوست، أن «الصخرة» التي يبلغ وزنها 228,31 قيراطاً «هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوماً في مزاد»، مشيراً إلى أنها «ماسة مصقولة على شكل إجاصة ومميزة فعلاً». وأشارت التوقعات إلى أن سعر هذا الحجر الكريم الذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تُكشف هويته، قد يصل إلى مستويات قياسية. وأكد فاوست أن الحجر «متماثل تماماً»، مقدّراً سعره «بما بين 20 و30 مليون دولار». ورجّح أن تكون المنافسة للاستحواذ عليه شرسة وتؤدي إلى «مزايدات مرتفعة».

وشرح الخبير أن ثمة «حفنة» ماسات من هذا النوع فحسب. ويعود آخر سعر قياسي سجلته ماسة بيضاء مماثلة (163,41 قيراطًا) في مزاد لدار «كريستيز» إلى نوفمبر 2017 في جنيف، إذ بيعت يومها لقاء 33,7 مليون دولار. وكانت ماسة «الصخرة» التي يفوق ارتفاعها ارتفاع كرة الغولف، استُخرجت من منجم في جنوب أفريقيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.