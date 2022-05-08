إعفاء الرئيس التنفيذي لمطارات جدة وتكليف أيمن أبوعباة

المصدر: البيان

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قرر مجلس المديرين بشركة مطارات جدة أمس السبت بعد اجتماع استثنائي ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية والحلول اللازمة، إعفاء ريان طرابزوني، وتكليف أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات جدة اعتباراً من تاريخه.

ولدى أيمن أبوعباة خبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

جاء هذا التكليف بعد موجة من الانتقادات الحادة التي واجهتها مطارات جدة، حيث وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية عدد من الجهات للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك.

وقال طرابزوني في وقت سابق، أنه تمت الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وبرّر طربزوني بأن المشاكل التي تحدث حاليا ومنها الشكاوى حول إلغاء الرحلات بالقول إن ذلك بسبب العودة الكبيرة والمتنامية في سوق الطيران العالمي وتزايد الرحلات الدولية بشكل كبير على المطار، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع موسم العمرة.

ووفقا لصحيفة عكاظ، فإن انفراج الأزمة بدأ منذ نحو يومين عندما تدخلت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقررت إلزام الشركات بتفويج المعتمرين ضمن جدول الرحلات الرسمي، مع منع دخول الحافلات إلى المطار ومحيطه إلا بعد التأكد من فتح الرحلة المخصصة لهم واستعدادها للإقلاع في موعدها.

وفي جانب شركة الخدمات الأرضية، سعت إدارتها إلى حلحلة أمر نقص العمالة وزادت أعدادهم بشكل ملحوظ، مما ساعد في سرعة وتيسير خدمة المسافرين المغادرين وقضاء احتياجاتهم داخل الصالة، فيما أتاح فتح مدينة الحجاج سرعة إنهاء التكدس والافتراش.