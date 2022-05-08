مصر تفرض غرامة على التدخين في المحطات والقطارات

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أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر عن تطبيق غرامة قدرها 70 جنيها مصريا على التدخين في المحطات والقطارات.

وشددت الهيئة وفقا لصحيفة أخبار اليوم على ضرورة الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات الهيئة لضمان سلامة وأمان استخدام مرفق السكك الحديدية.

وفي سياق متصل، بدأت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل البوابات الإلكترونية للتذاكر بمحطات القطارات، بشكل تجريبي استعدادا للتشغيل الفعلي.

ويتم الحصول على التذكرة من شبتك التذاكر ثم وضعها بالمكان المخصص فث الماكينة، ثم التوجه إلى الرصيف للاستقلال القطار.

كما يتم الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول، وتستخدم هذه التذكرة مرو واحدة فقط، ثم الخروج عند فتح الأبواب.