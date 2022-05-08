لغز يحير العلماء.. جزيرة غامضة تظهر وتختفي على خرائط غوغل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا تزال جزيرة ساندي في المحيط الهادئ تمثل لغزاً يحير العلماء. ويحيط الغموض بجزيرة شبحية في جنوب المحيط الهادئ، الأمر الذي ترك الخبراء في حيرة من أمرهم.

ظل قطاع غريب من الأرض، يُعرف باسم جزيرة ساندي، لغزًا لسنوات عديدة بعد إدراجه في العديد من الخرائط، بما في ذلك غوغل، لمدة عقد من الزمان على الأقل.ظهرت نقطة مظلمة بين أستراليا وكاليدونيا الجديدة على برنامج غوغل إيرث، والتي تبدو مختلفة عن الجزر المجاورة. وعلى الرغم من رصدها عبر الخرائط والمخططات البحرية، توجه العلماء إلى المنطقة، ولم يجدوا شيئًا سوى موجات البحر الزرقاء.

في 26 نوفمبر 2012، أزالت غوغل ما يسمى جزيرة ساندي من خدمة خرائط غوغل، لكنها استمرت بالظهور بشكل متقطع.

وأصيب مستخدمو غوغل إيرث بالذهول على مر السنين عندما اكتشفوا "الجزيرة الوهمية"، والتي يعود تاريخها إلى الوقت الذي رسم فيه المستكشف البريطاني الكابتن جيمس كوك رسم جزيرة "ساندي" الأول قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، وفقا لموقع 24 الإخباري.

نُشر الاكتشاف في "مخطط الاكتشافات في جنوب المحيط الهادئ" لكوك في عام 1776. مرة أخرى، تم رصدها بعد أكثر من 100 عام في عام 1895.

وتم الكشف عن اللغز في 22 نوفمبر 2012، قبل أربعة أيام فقط من إزالته من خرائط غوغل، عندما لم يكتشف العلماء الأستراليون الجزيرة، ولم يجدوا شيئًا سوى البحر.

وتوجه العلماء إلى المنطقة وسجلوا أن أعماق المحيطات تجاوزت 4300 قدم، مما يشير إلى عدم وجود أي فرصة لوجود أي شيء تحت الماء.

وقالت ماريا سيتون من جامعة سيدني لوكالة فرانس برس "أردنا التحقق من ذلك لأن خرائط الملاحة على متن السفينة أظهرت عمق المياه 1400 متر (4620 قدما) في تلك المنطقة"

وأضافت: "كانت الجزيرة موجودة على غوغل إيرث وخرائط أخرى، لذا ذهبنا للتحقق ولم تكن هناك جزيرة. نحن في حيرة من أمرنا حقاً، إنه امر غريب جداً."

لا يوجد تفسير رسمي لسبب المشاهدات العديدة لجزيرة ساندي على مر السنين، ولكن النظرية الرائدة هي أن الجزيرة ربما كانت بقايا عائمة لبركان مغمور أو ثوران ساحلي. يمكن لهذه البقايا أن تسافر أحيانًا آلاف الأميال، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.