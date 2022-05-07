500 كيلوغرام من الكوكايين في شحنة قهوة

المصدر: (جنيف - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة السويسرية أنها ضبطت أكثر من 500 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل شحنة من حبوب البن وصلت إلى مصنع تابع لـ«نسبريسو».

وأشارت الشرطة إلى أنّ عمالاً تابعين للمصنع الواقع في رومون في كانتون فريبورغ غرب سويسرا أعلموا السلطات بعثورهم على مسحوق أبيض غامض داخل أكياس حبوب البن.

وأوضحت شرطة فريبورغ أنّ الموظفين في المصنع المملوك لشركة «نستله» السويسرية للأغذية «عثروا على مادة بيضاء غير محدد نوعها عندما كانوا يفرغون أكياساً تحوي حبوب بن طازجة».

وبيّن التحليل أنّ المادة التي عُثر عليها هي الكوكايين. وقالت الشرطة إنّ عملية تفتيش خمس شحنات «نُقلت إلى المصنع عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت عن ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من هذا المخدر».

ولفتت الشرطة إلى أنّ التحقيق الأولي خلص إلى أنّ الشحنة أتت من البرازيل، وأنّ قيمتها تُقدّر بأكثر من 51 مليون دولار.