زفاف في موقف سيارات بشنغهاي

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

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احتفل عروسان أجنبيان يعيشان في الحجر المنزلي في شنغهاي منذ شهر، بزفاف «سريالي بعض الشيء» في ظل تدابير مكافحة جائحة كورونا، التي فرضتها أكبر مدينة صينية على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة مطلع أبريل في مسعى لتطويق التفشي المتجدد للوباء.

وكان العروسان المتحدران من أستراليا وبلجيكا قد رفضا إرجاء زفافهما. وعقد جانيل نويتس وماثيو ميتشنر أخيراً قرانهما في مراسم أديرت من بُعد من الولايات المتحدة بوساطة الفيديو.

ونظّم العروسان لاحقاً حفلة الزفاف، في موقف سيارات مكان سكنهما. وقد كانا محظوظين إذ علما قبل ساعات من موعد الزفاف بأنهما مخولان الخروج من الشقة شرط البقاء في داخل المجمع السكني.

ونثر بعض الجيران الأرزّ على العروسين، فيما تولى موظف يرتدي بزة خاصة تلف جسمه بالكامل تعقيم ممرات موقف السيارات المكشوف.

وقال العريس ماثيو البالغ 35 عاماً «الوضع كان سريالياً بعض الشيء».

وكان الثنائي يحاول منذ سنتين الزواج، ولكنهما واجها سلسلة عقبات إدارية منذ توقف الصين عن تزويج الأجانب على أراضيها سنة 2019.