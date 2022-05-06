حيوان غريب يثير الذعر في مصر

المصدر: البيان

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أثار حيوان غريب على هيئة كلب الذعر في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة لحيوان غريب نشرته إحدى الصفحات على فيسبوك، حيث كشفت أن أحد المتابعين لها من سكان عزبة أبو عمر التابعة لمدينة أبو صوير في الإسماعيلية لاحظ ظهور حيوان غريب على هيئة كلب أو سلعوة، والتقط صورا له، مضيفة أن هذا الحيوان ظهر منذ 10 أيام وما زال يتجول في المنطقة.

وأعرب رواد التواصل عن مخاوفهم من خطورة هذا الحيوان وإمكانية تعرضه للأطفال والمارة بالأذى، فيما أكد آخرون أن الحيوان هو بالفعل كلب، لكنه مصاب بالجرب الذي أدى لتحول جلده لهذا الشكل واللون.

وكشف المغردون انتشار مرض الجرب للكلاب في منطقتي أبو راجح والسلام، مطالبين مسؤولي الطب البيطري أو أي جهة حكومية بالتدخل لعلاجه والتعامل معه لمنع انتشار العدوى.