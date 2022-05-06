بـ"تليفون من زوجته" .. تفاصيل جريمة قتل بشعة في مصر

المصدر: البيان

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كشفت المتهمة بقتل زوجها والتخلص من جثته في أحد المجاري المائية بمحافظة كفر الشيخ المصرية، بمساعدة عشيقها، مؤكدة أنها على علاقة غير شرعية بصديق زوجها ومارسا معا الرذيلة طوال الخمس سنوات الماضية، وذلك بعد أسبوع من زواجهما.

وأضافت الزوجة في التحقيقات أنها تعرفت على عشيقها من خلال زوجها ونشأت بينهما علاقة غير شرعية في غياب زوجها، وقررا التخلص منه بعد اكتشاف أمرهما خوفا من الفضيحة، وفقا للمصري اليوم.

كان قسم شرطة كفر الشيخ، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب 38 سنة في أحد المجاري المائية وبجواره متعلقاته الشخصية، انتقلت ضابط القسم إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وتم تفريغ الكاميرات الموجودة بمكان العثور على جثة المجني عليه، وبالتحريات تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بمشاركة شخص آخر تبين أنهما على علاقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث بعد مشاجرة نشبت بينهما.

قررت الزوجة أنها قامت بالاستعانة بالعشيق للتخلص من زوجها، وبعد مكالمة هاتفية بينهما، قام الأول بالاتصال بالمجني عليه واستدرجه بزعم توصيله بالتوك توك لمحل البلاغ وأثناء سيرهما بجوار المصرف تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وقام بدفع مركبة التوك توك وبداخله جثة المجني عليه إلى أحد المجاري المائية.