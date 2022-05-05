يقتل رجلاً ويتخلص من جثته .. بـ"تليفون من زوجته"

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية لغز جريمة قتل شغلت محافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، بعد العثور على جثة (سائق توك توك- مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بأحد المجاري المائية وبجواره التوك توك خاصته ومتعلقاته (مبلغ مالي، بطاقة الرقم القومي، رخصة "التوك توك").

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص بالاشتراك مع زوجة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات زوجية، حيث قررت الثانية أنها قامت بالاستعانة بالأول للتخلص من زوجها، وفـي سبيل ذلك قام الأول بالاتصال بالمجني عليه واستدرجه بزعم توصيله بالتوك توك لمحل البلاغ وأثناء سيرهما بجوار المصرف تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وقام بدفع مركبة التوك توك وبداخله جثة المجني عليه إلى أحد المجاري المائية.

وأضاف أنه تخلص من هاتف المجني عليه والسكين المستخدم بإلقائهما بذات المجرى على بعد أمتار قليلة من مكان إلقاء الجثة، وقام بالاتصال بالثانية وأخبرها بتخلصه من زوجها "المجني عليه"، وبسؤال الثانية أيدت ذات المضمون.