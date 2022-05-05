وفاة قاضٍ سعودي في حادث مروع مع سيارة أخيه

المصدر: البيان

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توفي رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل السعودية الشيخ محمد عواد العنزي، وأخوه المسؤول الصحي بمستشفى محافظة ‫تيماء عبدالعزيز عواد العنزي، وابن أخيهما، وأُصيب أخواهما؛ عبدالرحمن وأحمد، بعد تصادم سيارة القاضي مع سيارة أخيه، أثناء توجه الجميع لمعايدة والدهم، وفقا لصحيفة سبق.

الحادث المؤثر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي تضمن دعوات بالرحمة للمُتوفين وبالشفاء العاجل للمصابين.

وقال المستشار الشرعي محمد بن خنين عن الشيخ "العنزي" إنه درس تحفيظ القرآن 12 عامًا ودرس بكلية الشريعة أربعة أعوام، وعمل قاضيًا منذ خمسة عشر عامًا وإمامًا وخطيبًا وداعية ومؤلف كتب وعضوًا في لجان خيرية.