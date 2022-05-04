بسبب ضغوطات متأخرات الإيجار.. أم تُطلق النار على رأسي طفليها

المصدر: البيان

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أطلقت أم من بنسلفانيا النار على رأسي طفليها أثناء نومهما يوم الاثنين الماضي بينما كانوا في أحد منازل ضاحية فيلادلفيا.

قالت السلطات الأمريكية إن الطفلين (9 أعوام و13 عاماً) سيبقيان في المستشفى حتى يمكن التبرّع بأعضائهما، بحسب موقع "استراليا بالعربي".

كما اتُّهمت والدتهما ترينه نغوين البالغة 38 سنة بمحاولة القتل العمد وحيازة الأسلحة.

وقال بيان المدعي العام إن الأم أصابت ابنيها وحاولت إطلاق النار على جارتها ثم هربت بسيارة صباح الاثنين.

وفي التفاصيل اقتربت نغوين من جارتها مدعية إعطائها صوراً لإيصالها إلى زوجها السابق، وحين استدارت الجارة حاولت الجانية إطلاق النار مرتين، إلا أن المسدس لم يُطلق لحسن الحظ.

هربت الأم فوراً ما دعا الجارة لاستدعاء الشرطة وتفتيش المنزل لتجد الطفلين غارقين في دمائهما.

أُلقي القبض على نغوين بعد أربع ساعات من الحادثة، حيث نشرت الشرطة بلاغاً عن فقدانها بوصفها “مجرماً خطيراً”.

وقال التقرير إن نغوين حاولت الانتحار بتناول جرعة مخدرات كبيرة، وأنها كانت تعالج مشكلة الإيجار مع صاحب العقار، الذي تسكنه حيث كانت تدين له بأكثر من 11000دولار.

وأكّد المدعي العام رفع تهمة الأم إلى القتل بمجرّد رفع أجهزة الإنعاش عن الطفلين.