ثعلب يتسلل إلى حديقة واشنطن للحيوانات ويقتل 25 طائر نحام

المصدر: أ ف ب

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تمكن ثعلب بري من دخول حظائر حديقة واشنطن للحيوانات وقتل 25 من طيور نحام الكاريبي إضافة إلى طائر من نوع البلبول الشمالي، بحسب ما أعلنت حديقة العاصمة الأمريكية في بيان الثلاثاء.

وأفادت حديقة سميثسونيان الوطنية للحيوانات بأن "فريق بيت الطيور عثر صباح 2 مايو على طيور النحام النافقة ورأى ثعلباً" في حظيرة الطيور الخارجية، مضيفة أن الثعلب تمكن بعد ذلك من الهرب.

وكان قطيع النحام المستهدف، يضم أصلاً 74 من طيور نحام الكاريبي أو طيور النحام الحمراء.

وقالت مديرة حديقة الحيوان براندي سميث "هذه خسارة مأسوية لنا ولكل من يحب الحيوانات".

وكانت أنثى ثعلب أثارت الذعر في أبريل الفائت في العاصمة الأمريكية، إذ هاجمت مارة من بينهم أحد النواب في محيط مبنى الكابيتول.

ولجأت السلطات الصحية في واشنطن إلى القتل الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب التي تبين أنها كانت مُصابة بداء الكلب.