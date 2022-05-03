وفاة 3 أطفال إندونيسيين بسبب التهاب الكبد الغامض

المصدر: ا ف ب

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توفي ثلاثة أطفال إندونيسيين بسبب مرض الكبد الغامض، على ما أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية الثلاثاء، مما رفع إلى أربعة إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا في العالم جرّاء مضاعفات هذا الالتهاب الحاد الذي يصيب الصغار ولم يتضح سببه بعد.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الثلاثة توفوا في أبريل في مستشفيات بجاكرتا بعدما ظهرت لديهم بعض أعراض المرض الغامض.

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن.

واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد. وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين اصيبوا به حتى الآن، بحسب البيانات المتوافرة قبل إعلان إندونيسيا وفاة الأطفال الثلاثة.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة ستي نادية ترميزي لوكالة فرانس برس أن الأطفال الإندونيسيين الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم عامين وثمانية و11 عاماً، أصيبوا بالحمى واليرقان والتشنجات وفقدان الوعي.

وأضافت "نعتقد أنها حالات التهاب كبدي حاد، لكننا نعمل على التأكد من أنها ليست ناجمة عن فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و Rb".

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنها تُواصل تَلَقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

و"وصل عدد الحالات التي تبلغت بها المنظمة حتى الأول من مايو الجاري 228 على الأقل في 20 دولة"، على ما أوضح الناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحافي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقراً، مشيراً إلى أن "أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق".