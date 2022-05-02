الشرطة المصرية تفجر مفاجأة حول فضيحة تحرش البث المباشر

المصدر: البيان

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فجرت الشرطة المصرية مفاجأة مدوية ، حيث ألقت القبض على سيدة حدائق الأهرام بعد إجراء بث مباشر على منصة فيسبوك، ادّعت خلاله تعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس مادة العلوم خلال حصة درس خصوصي، وفي قسم شرطة الهرم تحرر محضر بحدوث مشاجرة وبعدها قررا التصالح ولم يتحدث أي شخص عن التحرش مطلقًا.

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن سيدة حدائق الأهرام خرجت في فيديو على منصة «فيسبوك»، وادّعت تعرض طفلتها لـ«التحرش» من قبل المدرس، وأنه لامس جسد الفتاة مرات متكررة وأنها اكتشفت الواقعة عندما سمعت صرخات الفتاة.

وأحال العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم السيدة إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة والرأي العام.

خلال "البث المباشر" اتهمت والدة الطفلة البالغة 15 عامًا، مدرس علوم، بالتحرش بابنتها بمنزلها، وقالت إن المدرس حاول التمادي في التحرش بالفتاة، لكنها صرخت، واستغاثت بها وشاهدته.

السيدة التي وثقت الواقعة اتصلت بزوجة المدرس وأخبرتها، قائلة: "مسك رجليها واتحرش بيها وبنتي كانت بحالة لا يُرثى لها، أنا مكنتش مرتحة له بس مقدرتش أحدد إيه السبب".

تضيف الأم أنها خرجت على صوت استغاثة فلذة كبدها "المستر بيتحرش بيا يا ماما" لتستعين بالجيران الذين تحفظوا عليه، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

تحقيقات النيابة

في غضون دقائق من إخطار شرطة النجدة، حضرت قوة من نقطة شرطة الرماية تحت إشراف الرائد أحمد عصام واصطحبت المشكو في حقه للتحقيق وسماع أقوال شهود عيان من الجيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

ومساء أمس كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تضرر السيدة من مدرس نجلتها، مؤكدة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين.

إخلاء سبيل وتصالح

فيما أمرت مساء أمس السبت، جهات التحقيق في الجيزة، بإخلاء سبيل المدرس المتهم بواقعة التحرش بعد تصالح الطرفين.