بعد اتهامه بالتحرش.. إخلاء سبيل معلّم في مصر

المصدر: البيان

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أخلت النيابة العامة المصرية سبيل معلّم بعد توجيه الاتهام إليه بالتحرش.

وكانت سيدة اتهمت المعلّم، الذي يدرّس مادة العلوم، بـالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي، حسبما أفاد موقع "الوفد" الإخباري.

وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس، قرارها بالإخلاء، موضحة مُلابسات الواقعة.

وذكرت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى اكتشاف الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام مدرس علوم بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي لها في المنزل.

ولفتت إلى أنه بالمعاينة والفحص، تبين أنه بتاريخ 29 أبريل الجاري بُلِّغ قسم شرطة الأهرام في مديرية أمن الجيزة بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص ونجلته من جهة وكيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم لابنته، وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وأكدت أنه، في وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه، تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.