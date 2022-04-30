ضبط الفاعل ووالدة الضحية.. مدرس يتحرش بطالبة في درس خصوصي

المصدر: البيان

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط طرفي واقعة تضرر سيدة من كيميائي تحرش بابنتها أثناء إعطائها درس خصوصي بمنزلها، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن تضرر سيدة من تحرش شخص بكريمتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا بمنزلها.

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص وابنته (طرف أول)، كيميائى "يُدرس مادة العلوم" (طرف ثاني) – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضي والصلح فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش وفق صحيفة الشروق.

وفى وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو فى حقه ووالدة الفتاة "القائمة على بث مقطع الفيديو"، وتولت النيابة العامة التحقيق.