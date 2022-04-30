مصر.. أسماء الأطفال ضحايا حادث غرق تروسيكل في ترعة بالبحيرة

المصدر: البيان

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة في مصر من إنقاذ 6 وانتشال جثث 8 أطفال، ضحايا حادث غرق تروسيكل محمل بـ14 طفلا من جزيرة نكلا العنب، خلال عودتهم من عملهم بإحدى ثلاجات البطاطس، حيث تم انقلاب التروسيكل الذى يستقلونه بساحل ترعة مرقص، وما زالت قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن باقى الجثث.

وذكرت وسائل إعلام مصرية انه تم انتشال جثث كل من: "محمد أمين العبد" 13 عاما، "عبدالرحمن رضا محمد خليفة" 14 عاما، "هادي هشام بدران" 13 عاما، "سالم محمد علي سالم" 13 عاما، "محمد عبدالمنعم شعبان" 14 عاما، "أحمد السيد طه عبيد" 13 عاما، "أحمد عز الأسيوطي" 14 عاما، وجثة ثامنة ، جميعهم مقيمون بقرية نكلا العنب، وتم إيداع الجثث في ثلاجات حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام.

وكانت مصر فجعت اليوم السبت بغرق 8 أطفال على الأقل وإصابة 6 آخرين من جراء سقوط "تروسكل" يقل أطفالاً في مياه إحدى الترع، بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.

ووقع الحادث على طريق إيتاي البارود - شبراخيت، حيث سقط التروسكل الذي يحمل الأطفال في ترعة ساحل مرقص، لدى عودتهم من العمل.