«قطار العافية» فرصة للاسترخاء بين لندن ولنكولن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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«قطار العافية» خدمة مخصصة لتشكل رحلة في الوعي والصحة تنقل المسافر من لندن إلى لنكولن ببريطانيا، وتعينه على الابتعاد عن ضجيج الحياة اليومية واستعادة صحته النفسية. عربات القطار حافلة بباقة نشاطات مخصصة من الحرف اليدوية وجلسات التأمل والانغماس في حالة من الوعي الذهني.

أما المشاهير فلهم حصة في البرنامج المعدّ للمسافرين، وقد أكد موقع «مترو» أن جيمس ميدلتون سيقود جلسات التدريب الخاص، أما آنا ريشاردسون فسترافق المسافرين أيضاً. وتتضمن قائمة الأنشطة حياكة مدفآت الأيدي ومنسوجات مخرمة غليظة وأشكال متعددة من الأوريغامي، وممارسة الألعاب وتكملة الأحجيات وإضافة للرسوم والكتابات والخطوط العشوائية. وتضم اللائحة إلى جانب كل ذلك جلسات تأمل تساعد المسافرين على الاسترخاء يضاف إليها قائمة أطعمة الوعي التي تم تحضيرها على يد فريق متخصص. وسيحصل المشاركون على حقيبة من السلع الترويجية.

ولا تتعدى تكلفة الرحلة بالقطار الخمسين جنيهاً إسترلينياً، وتتسم بمحدودية المقاعد. ونشأت هذه الخدمة لتكون وسيلة يتم من خلالها نشر الوعي بمناسبة أسبوع التوعية بالصحة النفسية. ثلاث ساعات من السفر ستكون كفيلةً بأن يأخذ المسافرون وقتهم والاستمتاع بالألعاب والانغماس بلحظات من الهدوء قبل النزول من القطار وقد أعادوا شحن طاقاتهم. وتشير الشركة المنظمة للرحلة إلى أن 53 بالمئة من المسافرين يؤكدون أنهم يحبون التنقل بالقطار لما يمنحهم ذلك من فرصة للاسترخاء والهدوء.