صور مهيبة تظهر امتلاء المسجد الحرام وساحاته بالكامل في ليلة 25 من رمضان

المصدر: البيان

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أظهرت مجموعة من الصور امتلاء المسجد الحرام وساحاته بالكامل بالمعتمرين والمصلين، في ليلة الـ 25 من رمضان.

وبينت الصور التي وثقتها وكالة "واس" كثافة المصلين الذين ملأوا جنبات الحرم المكي، بعدما توافدوا إليه من كل حدب وصوب لإحياء صلاة القيام في ليلة الـ 25 من رمضان.

جدير بالذكر أن قوات أمن العمرة قد أعلنت قبل أيام خطتها للعشر الأواخر من رمضان، مناشدة الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات حفاظًا على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين.