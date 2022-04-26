الصين تعمل على محاصرة القمر بكوكبة أقمار صناعية

المصدر: البيان

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تبدأ الصين التطوير الهندسي للمرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر هذا العام، حسبما أفاد مسؤول كبير في إدارة الفضاء الوطنية الصينية أول أمس الأحد.

وقال وو يان هوا، نائب مدير الإدارة، في مراسم إطلاق افتراضية ليوم الفضاء الصيني 2022، أمس، إنه سيجري إطلاق المسابير القمرية "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8" تباعا، وستسعى الدولة لتحقيق اختراقات في تكنولوجيات رئيسية وبناء محطة أبحاث قمرية دولية، بحسب ما نقلت عنه إذاعة الصين الدولية.

وأضاف أن "تشانغ آه-6" سيأخذ عينات من الجانب البعيد من القمر. وتخطط الإدارة لإنشاء كوكبة أقمار صناعية حول القمر لتوفير خدمات الاتصال والملاحة.

ويعد الهدف الرئيسي من المرحلة الرابعة هو إجراء استكشاف علمي على القطب الجنوبي للقمر وإنشاء نوع أساسي من محطة للبحث العلمي القمري.

وستنفذ المرحلة الرابعة على ثلاث خطوات، مع إطلاق المسابير قبل العام 2030.