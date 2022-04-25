ما حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف، حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام.

وردّ عطية، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، على سؤال: هل وضع جوزة الطيب في الأكل حرام؟

وأجاب قائلاً: "إذا كانت توضع على الأكل ومن يتناوله يقول: أنا جدع، تبقى حرام، وإذا كانت تسكر حتى لو سميت جوزة النبي هتبقى حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام".

وتابع: "اللي بيحط جوزة الطيب في الأكل وبيقدمه للناس ووجدهم في حالة سكر واللي بيقول أنا محمد علي كلاي أو أنا جدع يبقى حرام، لكن أكلوا واستطعموا ومفيش حاجة يبقى حرام ليه، اللي بيقول عليها حرام مجرم".

وأوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعاً، مؤكداً أنه لا حرج فيه طالما أنها بالقدر القليل.

وأضاف وسام، عبر البث المباشر للدار على "فيسبوك"، أن بعض الناس يقولون عنها إنها من قبيل المسكرات، وبعضهم يقولون إنها من المفتِّرات، أي التي تُضعف البدن، وهو ما عليه الفتوى.

ولفت إلى أنه وجودها في الطعام بالقدر اليسير لا حرج فيه، أما لو كانت بالقدر الكبير فلا يجوز.

وذكر أن الكثير من البهارات كثرتها قد تسبب الأمراض الشديدة للشخص أكثر من السكر، ومن ثم يجب وضع كل شيء بمقدار قليل.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جوزة الطيب من النباتات التي لا تفتر أو تسكر إلا بقدر كبير، ودار الإفتاء تجيز وضع القليل منها على الأطعمة بما لا يسبب تخديراً، وهو من صور التغطية على العقل.

وأضاف عبد السميع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرَّم المسكر والمفتِّر، موضحاً أن القليل من جوزة الطيب الذي يوضع في الطعام بين أصابع اليدين ليس مفتراً.