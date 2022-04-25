أول مطار مدني في العالم للسيارات الطائرة والدرونات ببريطانيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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شهدت مدينة كوفنتري البريطانية بناء أول مطار للسيارات الطائرة والدرونات الضخمة، وقد تولت شركة «إيربن إيربورت» المصنعة للطيران والفضاء الجوي تصميم مطار «إير وان» على مساحة 17 ألف قدم مربعة. وذكر موقع «ديزين» أن التصميم يشكل «أول مطار مدنيّ مؤقت من نوعه في العالم يعمل بالطاقة الكاملة. أضف إلى أنه يشكل مجمع شحن لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المستقبلية» وتم تغليف المطار المبني من الحديد والألمنيوم بأقمشة شبه شفافة مقاومة للشد، ويقع في قلب مدينة كوفنتري في وست ميدلاندس ومن المقرر أن يتم افتتاحه في الشهر الحالي. وأشارت مصادر في المطار المدني إلى أن السيارات الطائرات التي تقلّ الركاب يمكن أن تبدأ باستخدام المطار في 2025، في حين أن درون الشحن الأولى من المزمع أن تقلع في أبريل من العام الحالي.

من جهته ريكي ساندو، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «إيربن إيربورت» لفت إلى نية الشركة خلق مجمع عمليات متعدد الوظائف للمركبات المأهولة وغير المأهولة بما يؤمن التحكم في الطائرات وإعادة تعبئتها بالوقود وبالشحنات وتحميل الركاب. وأضاف: «إن تلك البنية التحتية الخضراء الجديدة متعددة الوسائط من شأنها أن تزيل القيد الأوحد والأكبر من أمام النقل الجوي المستدام وتخفف الضغط بشكل هائل كما تلوث الهواء المتولد عن نقل الأشخاص والبضائع وأن تخلق نظاماً بيئياً بصفر انبعاثات».