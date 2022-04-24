السعودية.. القبض على 9 أشخاص روّجوا مواد مخدرة

المصدر: البيان

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على 9 مقيمين روجوا المواد المخدرة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم 4 من حملة الجنسية اليمنية، و5 أخرين يحملون الجنسية الباكستانية"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضافت: "تمت العملية عقب ترويج المتهمين وحيازتهم 5.6 كيلو غرامات من مادة (الميثامفيتامين) المخدر، و4.25 كيلو غرامات من نبات "القات" المخدر بمحافظة جدة".

وأكدت أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".



