وفاة وإصابة 51 معتمراً مصرياً في حادث مروع بالسعودية

المصدر: البيان

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أعلن عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، وفاة 8 معتمرين مصريين وإصابة 43 في حادث تصادم بالسعودية لمعتمرين مصريين في أثناء ذهابهم لأداء عُمرة رمضان على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.

وأكد حنفي في تصريحات صحفية، أن حادث تصادم الحافلة في المدينة المنورة، وقع في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة، على طريق الهجرة السريع، وبالتحديد عند الكيلو 140.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور وجه الهلال الأحمر أحدث المركبات الخاصة بالهيئة، حيث شاركت 20 فرقة إسعاف من داخل المدينة المنورة، و6 فرق من منطقة مكة المكرمة، أي بإجمالي 26 فرقة إضافة إلى 6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية، ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.

واتضح عند وصول الفرق الإسعافية لموقع الحادث، وجود 51 حالة، منها 3 إصابات خطيرة، و10 إصابات متوسطة، و30 حالة مستقرة، و8 حالات وفاة، وتم نقل 5 حالات عن طريق أتوبيس الإصابات المتعددة.

أما باقي الحالات فتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة المنورة، بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع، ومستشفى المدينة العام ومستشفى الملك فهد، وجاء نقلهم بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم، في موقع الحادث من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.