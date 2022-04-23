بيان أمني بشأن القبض على سعودي تسبب في وفاة 4 من أسرته حرقاً بالقطيف

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية عن القبض على مواطن ارتكب حادثة جنائية بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة (4) أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد شهود عيان أن حريقاً شب قبيل الإفطار في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف؛ حيث لم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.

وبحسب المعلومات فإن الجاني في العقد الثالث من العمر وقريب من الدرجة الأولى للأسرة،ووضع خطة محكمة في سبيل تنفيذ الجريمة، من خلال حصر جميع أفراد الأسرة في غرفة للحيلولة دون خروجهم من وسط النيران، بالإضافة للعمل على إحكام غلق الغرفة من الخارج.

ووجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بتقديم كافة سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.

كما وجه الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.