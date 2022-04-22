مصر.. والد الأطباء الثلاثة ضحايا الحادث المروع يكشف تفاصيل محزنة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف والد الأطباء الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارتهم بترعة الجلبانة في الإسماعيلية بمصر تفاصيل محزنة حول الحادث الأليم.

وقال أحمد محمد عثمان والد الأطباء الثلاثة،احتسبت أولادي من الشهداء، آية حصلت على بكالوريوس الصيدلة جامعة الدلتا بتقدير امتياز، وكنا ننتظر تعيينها معيدة، وتدرس دبلوم تحاليل بكلية العلوم، ومحمود في بكالوريوس الصيدلة بجامعة سيناء، وآلاء بالفرقة الثانية طب الأسنان بذات الجامعة.

وأضاف - وفقا لما نقله موقع اليوم السابع- أن الابنة الكبرى آية توجهت إلى جامعة سيناء لقضاء يومين مع أشقائها ثم العودة مع بعضهم.

وفي يوم الحادث الأربعاء اتصلت بمحمود قالي: يا بابا هنفطر ونيجي، ابني لدية سيارة ماركة هيواندي، ومعتاد على الطريق بيروح وبيجي لسنوات، في طريق العودة كان معه طالب صديقة يدعي محمود الكحلاوي، ناحية الاسماعلية اتقلبت السياره في الترعة، نجح صديقهم الرابع في العوم وتم إنقاذ حياته، بينما أولادي الثلاثة احتسبهم من الشهداء.

وأوضح أنه كان يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية لمدة 25 سنة، وعاد مستقرا في بلدته منذ 2018، ولدية 6 أبناء، الثلاثة ضحايا الحادث وعمرو في الصف الثاني الثانوي و بنتان صغيرتان.

وساد محافظة دمياط الحزن بعد وفاة 3 أشقاء " بكليتي الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية / العريش.

وتم إخطار مرور الاسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويهم.