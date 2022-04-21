مصر تعلن موعد عيد الفطر فلكياً

المصدر: البيان

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 2 مايو.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان.

وأضاف القاضى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأشار إلى أنه بذلك يكون يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وسيكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو.