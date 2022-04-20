450 ألف دولار تعويضاً لأمريكي عن حفلة عيد ميلاد «لم يطلبها»!

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أمريكية، الاثنين، نيتها استئناف قرار قضائي منحَ 450 ألف دولار لموظف لديها صرفته إثر تعرضه لنوبة هلع بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت له خلافاً لإرادته. وكان كيفن برلينغ الذي يقول إنه يعاني من اضطراب وقلق، نبّه رئيسته في شركة Gravity Diagnostics إلى عدم رغبته في الاحتفال بهذا اليوم، لأنه يعيد إليه ذكريات سيئة مرتبطة بطلاق والديه.

لكن في السابع من أغسطس 2019، خلال استراحة الغداء، تمنى بعض الزملاء «عيد ميلاد سعيداً» لبرلينغ الذي وجد لافتةً رُفعت للمناسبة في غرفة استراحة الشركة الواقعة في كنتاكي. وتوجه بعدها إلى سيارته، حيث تعرض لنوبة هلع. في اليوم التالي، خلال اجتماع مع مديرته وزميل آخر لمناقشة سلوكه، ثارت ثائرة برلينغ عليهما، وطلب شفهياً من مديرته «التوقف عن الكلام»، بحسب المحامي عن Gravity Diagnostics جون مالي.

وأكد المحامي أن المديرة والموظف الآخر الحاضر بالاجتماع كانا مرعوبين على سلامتهما، ما دفع الشركة لطرد برلينغ. وطعن برلينغ في قرار إقالته، ورفع دعوى ضد الشركة، وحصل على تعويض 450 ألف دولار.