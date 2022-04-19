مصر.. تطور جديد حول استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه

المصدر: البيان

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قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر ، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، على حكم أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، لجلسة 21 مايو المقبل.

وكانت النيابة العامة في مصر ، أحالت المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه، في وقت سابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.

وألقى رجال المصنفات القبض على المتهم، في وقت سابق، بعد أن وردت معلومات وتحريات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بـ طبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية؛ بقصد تحقيق أرباح مادية.

وكشفت معلومات ضباط المصنفات، أن المتهم أحمد أبو النصر، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، ويعلن عنها، من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معه، زمن ثم إحالته لـ المحاكمة.

وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، بحبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في عدة اتهامات تلاحقه بالاتجار في مواد مجهولة، وغير مصرح بها من وزارة الصحة.