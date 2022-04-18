مصر.. آخر تطورات محاكمة مدعي الزواج من 33 سيدة

المصدر: البيان

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر تأجيل محاكمة محمد الملاح والمعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع، لجلسة 26 أبريل المقبل لحضور المحامي.

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة محاكمة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنه 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنحة اقتصادية، والمتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، بترويج الإشاعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات، أن المتهم زور بعض الأوراق الرسمية.

وأوضحت التحقيقات وفقا لوسائل إعلام مصرية أن محمد الملاح اعترف بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسؤول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: عملت كده عشان الشهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ حمل رقم 28 لسنة 2022 إلي النيابة العامة ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محلل شرعي وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.

وكان محمد الملاح أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللًا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحًا.

وقدم قانونيون بلاغات للنائب العام ضده، كون ما فعله يعاقب عليه القانون، ليتراجع الملاح عن تصريحاته ويقول: أنا لم أتزوج سوى مرتين وما صرحت به ليس له صحة على الإطلاق إنما فعلته من أجل الشهرة فقط.